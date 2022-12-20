HDP'li Encü'den Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Adalet Nöbeti'nde bir polis eski HDP Şırnak Milletvekili ve HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atmış, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Encü'ye atılan tokadı savunarak Encü'ye yönelik "gavat" ifadesini kullanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Özcan söz konusu paylaşımını kısa süre içerisinde silerken, Encü, Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Encü, Özcan’ın “hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.