İYİP'ten Ferhat Encü tepkisi: 'Asla kabul edilemez'

İYİP'li Salim Ensarioğlu, polisin tokat attığı HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye ve bıçaklı saldırıya uğrayan DEVA Partisi Kağıthane İlçe Teşkilatı üyelerine geçmiş olsun diledinde bulundu.

Polisin, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atmasına İYİP Ortadoğu Politikaları Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Salim Ensarioğlu da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Ensarioğlu, “Nasıl ki görevi başındaki bir memura hakaret etmenin bir cezası varsa, seçilmiş bir siyasetçiye şiddet uygulamanın da bir cezası olmalıdır. Derhal gereği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Salim Ensarioğlu, polisin tokat attığı HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye ve bıçaklı saldırıya uğrayan DEVA Partisi Kağıthane İlçe Teşkilatı üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ensairoğlu’nun paylaşımları şu şekilde:

“İstanbul da Şiddete maruz kalan DEVA yetkililerine ve HDP İstanbul İl Eşbaşkanı eski m.vekili Ferhat Encü’ye tokat atılması asla kabul edilemez ve kınıyorum. Nasıl ki Görevi başında ki bir memura hakaret etmenin bir cezası varsa, seçilmiş bir siyasetçiye şiddet uygulamanında bir cezası olmalıdır. Derhal gereği yapılmalıdır. DEVA Partisine ve Ferhat Encü’ye geçmiş olsun.”