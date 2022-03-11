Mecidiyeköy Anadolu Lisesi öğrencileri: Sınıflar kalabalık, öğretmen sayısı yetersiz

Uzunca bir dönemdir okullarının kaldırabileceğinden çok daha fazla öğrenci almasıyla beraber nitelikli eğitim almakta zorlanan İstanbul'daki Mecidiyeköy Anadolu Lisesi öğrencileri kalabalık sınıflar, öğretmen yetersizliğinden derslerin işlenememesi, okuldaki kütüphane gibi alanların sınıfa çevrilmesi ve yerlerine nitelikli alanların konulmaması gibi sorunlar yaşıyor.

Bu fiziksel zorluklar, sınav ve başarı kaygısını derinden hisseden öğrencilerin geleceksizlik korkusunu oldukça arttırıyor. Sorunlara çözüm arayan öğrencilerse okul yönetimiyle konuştuklarında susturulup azarlanıyor.

Solcu Liseliler, Mecidiyeköy Anadolu Lisesi öğrencileri ile hem okullarındaki sorunlar hem de mevcut eğitim sistemine dair görüşleri üzerine konuştu.

'Okulumuza çok fazla öğrenci alındı ancak okulun kapasitesi kaldıracak durumda değil'

Son zamanlarda kendini iyice gösteren gelecek kaygısıyla beraber yalnız kalmaya zorlandığımız ve okullarımızda baskılandığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden nasıl etkileniyorsun?

Çok da uzak olmayan bir zamandan başlayayım, online eğitim dönemi. Birçok öğrenci online eğitimden verim alamaz haldeyken (ayrıca çoğu arkadaşımız da gerekli araç gereçleri olmadığı için derslere katılamazken) ve “yakında okullara döneceksiniz” palavralarına inanmaya zorlanırken yüz yüze eğitim başladığında hiçbir şeyin değişmediğini, koşulların iyileştirilmediğini gördük. Pandemi dönemi bahanesiyle okulumuza çok fazla sayıda öğrenci alındı ancak okulun kapasitesi bu öğrencileri kaldıracak durumda değil. Sınıf mevcudu ,sayılar değişmekle beraber, ortalama 40-45 kişi ve biz bu kalabalık sınıflarda ders görmeye mahkum bırakıldık. Doğal olarak bu kadar kişiyle bir arada ders görmekte zorlanıyoruz ve okula boşuna gittiğimizi hissediyoruz çünkü öğrenme hakkımızdan yoksun bırakılıyoruz. Bu durumlar zaten var olan gelecek kaygımızı daha da arttırıyor çünkü biliyoruz; imkanı olan öğrenciler istediği zaman iyi bir eğitime kavuşurken biz iyi eğitim görmek için kendimizi parçalıyoruz.

'Kütüphanemiz sınıf sayısının yetersiz olması sebebiyle koridora taşındı'

Okulun kapasitesini aşan öğrenci durumundan bahsettin, bu durum için çözüm bulmuyorlar mı?

Bu sorunun çözümü sadece özel olarak okul yönetimlerinden geçmiyor; bugün imam hatip okullarına büyük bir alan ayrılıyor ve zaten 25-30 kişilik sınıflarda gördükleri eğitim okul sayısının da artmasıyla 15-20 öğrenciye düşüyor. Eğitimi dinselleştirmeye çalışıyorlar ve bu doğrultuda adımlar atıyorlar. Ayrıca meslek liseleri de ülkedeki ekonomiye ve sermayeye katkı sağlayan, ucuz iş gücü yaratabilecekleri öğrencilerden oluşan okullara dönüşüyor iktidarın ve sermaye sınıfının gözünde. Kendi okulumuza gelecek olursak da çözüm bulmak bir yana, aksine çok saçma durumlarla karşılaşıyoruz.

Okulumuzun kütüphanesi sınıf sayısının yetersiz olması sebebiyle koridora taşındı ve kütüphane sınıfa dönüştürüldü; kütüphanenin duvarları yok, raflarla kapatıyorlar etrafını. Doğal olarak hem teneffüslerde hem de ders saatinde dersi boş olan öğrencilerin sesi direkt olarak kütüphanenin içine kadar geliyor. Resim dersi için kullanılan atölyemiz de kapatıldı, sınıf yapıldı. Müzik dersi için ufak bir alanımız var fakat okulun içinde değil, bahçemizin içinde buz gibi olan bir sınıf, ders saatinde montlarla oturmak zorunda kalıyoruz. Beden derslerinden önce üstümüzü değiştirdiğimiz soyunma odalarımız vardı, şu an içlerinde ne olduğunu bile bilmiyoruz ancak orasının da sınıf olacağı söyleniyor.

'Laik eğitim talebimizden vazgeçmeye niyetimiz yok'

Bütün bu öğrencilere ait alanlar sınıflara dönüştürülürken okulumuzdaki mescide hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Ayrıca mescidi kullanan öğretim görevlilerinin okulumuzun etrafında gidebileceği en az 2 cami varken. Öğrenciler olarak bizi okulumuza sığdıramayacak hale getirenlerin, tüm alanlara müdahale ederken mescide neden hiçbir şey yapmadıklarının farkındayız; laik eğitim talebimizden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok.

'Çözüm üretmek yerine bizleri azarlamaya başlıyorlar'

Peki sorunlarınızı hiç dile getirdiniz mi, getirdiyseniz nasıl tavırlarla karşılaştınız?

Biz sorunlarımızı dile getirmeye kalktığımızda buna engel olunuyor, hemen karşı çıkılıyor. Çözüm üretmek yerine bizleri azarlamaya başlıyorlar. Öğrencilerden çok iyi bir başarı beklerken bize alan açmak yerine tek tek alanlarımızı kapatıyorlar, bunun sorumlusu yine biz oluyoruz. Okulumuzdan çoğu zaman erken ayrılıyoruz, çünkü öğretmenlerimiz her sınıfa yetişemiyor. Bunları hiç bizim açımızdan düşünmüyorlar.

'Birçok dersimiz boş geçti'

'Öğretmenlerimiz her sınıfa yetişemiyor' derken neyi kastettin? Dersleriniz boş mu geçiyor?

Almanca dersi görüyoruz fakat onlarca atama bekleyen öğretmen varken bizim okulumuzda Almanca dersi için yeterli öğretmen sayısı yok. İlk dönem Almanca dersi alan sınıflar ikinci dönem almıyor, sınıfları dönem dönem girilecek şekilde ayarladılar. Birçok dersimiz böylece boş geçmiş oldu.

'Geleceğimizi bir avuç asalağa teslim etmeyeceğiz'

Bu kadar sorunun üstüne yalnız olmadığımızı bilmemiz gerekiyor, her şey üstümüze gelirken yapmamız gereken sorunun köküne inmek ve örgütlü bir şekilde okullarımızda hareket etmek. Geleceğimizi bir avuç asalağa teslim etmeyeceğimizi, aydınlık yarınları kuracağımızı bilerek güçleniyoruz. Şimdi hiç tereddüt etmeden kendi sözümüzü ve düşüncelerimizi etrafımızdaki arkadaşlarımıza da yaymak, birlik olmak zorundayız. Gençlik gelecek ve karanlığı yenecek.