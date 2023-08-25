MEB'in kasası tam takır: Milyarlarca lira yurtdışına gönderilmiş

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yarıdan fazlası olan 245 milyar lira parayı ilk 6 ayda bitirdiği ortaya çıktı. Türkiye’de, okullar temizlikçi parası bulamazken, bakanlık yurt dışına 4 milyar lira yollamış.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu çıktı. Bakan Yusuf Tekin imzalı 43 sayfalık rapor, MEB'in kasasının tam takır olduğunu ortaya çıkardı. Bakanlık, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giren 435 milyar 351 milyon TL'lik 2023 bütçesinin yüzde 56,4'ü olan 245 milyar 654 milyon lirayı, ilk 6 ayda bitirmiş.

Rapora göre 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü de toplam 37,7 milyar TL'lik bütçelerinin yüzde 81,7'si olan, 30,8 milyar lira parayı harcamış. MEB'de personel giderleri yüzde 110, SGK prim gideri yüzde 111, mal ve hizmet alımı yüzde 111, cari transfer yüzde 136, sermaye transferi yüzde 139 ve sermaye gideri yüzde 336 artmış.

“Ağır hasarlı binaların yıkımı, hafif hasarlıların yapımı ve çadır, konteyner, soba, uyku tulumu, polar, battaniye üretimi en yüksek seviyeye çıktı” denilen raporda, harcama artışına, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin gerekçe yapıldığı görüldü. Deprem için son 6 ayda 17,4 milyar lira harcayan MEB, aynı dönemde dindar nesil hedefi için 27,5 milyar lira harcamış.

Cenaze giderleri artmış

2022'de ilk 6 ayda 1,3 milyon lira harcanan cenaze ve tedavi giderleri için MEB, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 37 artışla 1 milyon 906 bin TL harcamış. Deprem olan şubat ayında 161 bin TL, martta 697 bin TL tedavi ve cenazelerin kaldırılması için kullanılmış. Hazine'den geçen ay MEB'e ayrılan 26 milyar 298 milyon liralık ek bütçe gecikirse 2023-2024 eğitim yılı parasızlıktan kilitlenecek.

Eğitim ve bilimde Türkiye yüzyılıymış!

2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda Bakan Yusuf Tekin'in, “Bilim, kalkınma, verimlilik, üretim, dijitalleşme, güç, başarı, sürdürülebilirlik, iletişim ve istikrarın yüzyılını yaşayacağımız Türkiye yüzyılında eğitim, hiç şüphesiz ki ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en önemli anahtar rolü üstlenecektir” dediği görüldü.

Dindar nesil için 6 ayda 27,5 milyar TL harcanmış

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün, 2022'de 13,6 milyar lira olan bütçesi, 2023'te yüzde 99 artışla 21,5 milyar TL olurken, 11 milyar 447 milyon lirası 6 ayda harcandı. Temel eğitimde, din için 10 milyar 781 milyon lira ayrıldı. Bu paranın da 5,8 milyar TL'si bitti. 2022'nin ilk altı ayına göre okul öncesi din eğitimine harcanan para yüzde 109,8 arttı.

Milyarlar yurtdışına uçtu

Rapora göre Kırgızistan ve Kazakistan'daki üniversitelere 6 ay içinde 459,7 milyon TL gitmiş.

2022'ye göre 2023'te Hoca Ahmet Yesevi ve Kırgızistan Manas Üniver­sitesi'ne gönderilen para yüzde 76,3 arttı. Bu üniversitelere 6 ayda 459,7 milyon TL yollandı.

“Uluslararası eğitim işbirlikleri” için 2023'te ayrılan 7 milyar 386 mil­yon TL'nin, 3 milyar 618 milyon TL'si 6 ayda harcandı. MEB'in yurt dışı gideri yüzde 108 arttı.

Vakıflar 2,6 milyarı kaptı

2022'nin ilk 6 ayında, sivil toplum adı altında MEB bütçesinden 706 milyon lira alan vakıflara, 2023'ün ilk 6 ayında, 2 milyar 566 milyon 318 bin TL öden­miş. Hükümete yakın vakıfların, eğitim bütçesinden aldığı pay geçen yıla göre yüzde 71 arttı.

MEB'de yüzdelik dilim olarak bütçe­den en çok parayı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü harcamış. Öğret­menlerle on binlerce davada karşı taraf olan MEB, 33,8 milyon liralık hukuk bütçesinin 22.3 milyon lirasını yani yüzde 65.6'sını 6 ayda bitirdi.

81 ilin milli eğitimi parasız

81 ilin MEM'i için ayrılan 37,7 milyar liralık eğitim bütçesinin yüzde 81,7'si olan 30,8 milyar lirası kullanıldı. Okul­lar 2023-2024 eğitim-öğretim yılına parasız girecek.

MEB'in 2023'te 228 milyar 627 milyon lira ile en büyük payı ayırdığı temel eğitim (okul öncesi ilköğretim) bütçesinin yüzde 54,4'ü olan 125 milyar lira 6 ayda bitti.

Sınavlara 67 milyon lira

2022'de 96 milyon lira ayrılan LGS gibi merkezi sistem sınavları için 2023'te yüzde 157 artışla 215 milyon lira ayrıldı. Bu paranın 66 milyon 789 bin TL'si harcandı.