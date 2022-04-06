MEB'in iş garantisi verdiği sistem çöktü: Öğrencilerin kaydı siliniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci sayısını 3 ayda yüzde 158 artışla 410 bine çıkarmakla övündüğü sistem çöktü. Okulunu bırakıp "maaş" ve "iş garantisi" verildiği için mesleki eğitim merkezine geçen on binlerce öğrenci 2 ay içinde iş bulamayınca okullarından da oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayında yaptığı konuşmada "İşverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. İşverenleri eğitim sürecinin tamamına dahil ediyoruz. Artık sektörün güçlü temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu iş birliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık" demişti.

Öğrenciler MESEM'e geçti

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Aralık ayında on binlerce lise hatta üniversite öğrencisi "iş ve maaş" umuduyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bünyesine açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı’na (MESEM) geçti. Öğrenciler, maaşlı çalışıp, lise diploması alma umuduyla MESEM’e akın etti. Talep patlaması olunca MEB kayıtları, 4 Şubat’a kadar uzattı. Bakanlık, önceki gün MESEM’de kayıtlı öğrenci sayısının 3 ayda yüzde 158 artışla, 159 binden 410 bine çıkardıklarını açıkladı.

İş bulamayan öğrencinin kaydı siliniyor

Öğrencilere, "Haftanın bir günü okula gelerek, lise diploması alabilirsiniz" denilen programa kayıt yaptıran 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u (1275 TL) ve 12. sınıf öğrencilerine yüzde 50’si (2125 TL) maaş olarak İşsizlik Fonu’ndan ödenecek. Oysa, 2 ay içinde öğrenci eğer bir iş bulamaz veya bulduğu işten atılıp, yeni bir iş bulamazsa örgün öğretimden ilişiği kesilip, açık liseye gönderilecekti. Bakanlık şimdi 410 bin olan öğrenci sayısını yıl sonuna kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Ama 2 ay içinde kendi çabasıyla iş bulamayan on binlerce öğrencinin kaydını sistem otomatik siliyor.

Sistemde gizleniyor

Okul müdürleri, öğrenci sayısının artması için MEB’in kendilerine baskı yaptığını söylüyor. Öğrenci sayısı azalmasın diye 2 ayda iş bulamayanlar sistemde gizleniyor. Müdürler, 10 binlerce öğrenciyi sistemin otomatik olarak okuldan atacağını söylüyor.

Öğrenci iş bulsa da maaşı İşsizlik Fonu’ndan devlet ödüyor. İşverenler, çalışan öğrencilere ücret ödemiyor. Öğrenciye yaz tatili, ara tatil, yarıyıl tatili yok. İşçiler gibi yılda 1 ay izinleri var.

İlk sırada İstanbul var

Mesleki Eğitim Merkezlerinde en çok öğrenci olan 5 il şöyle:

İstanbul: 309 bin 510

Gaziantep: 17 bin 413

Adana: 17 bin 339

Mersin: 16 bin 317

Hatay: 16 bin 154

'Okulsuz kaldılar'

İzmir’de meslek lisesi müdürü M.Ö. konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lise mezununa 6 ay bin saatlik bir programla eskiden Ustalık Belgesi verilirdi. Şimdi, üste maaşla bedavadan lise diploması verilecek. Kayıtlı öğrenci sayısı 3 ayda 3 kat arttı ama öğrenci sayısı artmadı. ‘6-8 ayda lise ve üniversite mezunu gençlere istedikleri alanda istihdam garantili iş’ dediler. Bunu duyan herkes okullara akın etti. ‘İş garantisi yok. İşi siz bulacaksınız’ diyoruz, kızıyorlar. Üniversiteyi bırakıp MESEM’e gelenler bile oldu. 2 ayda iş bulamadıkları için hem işsiz hem okulsuz kaldılar."

'Baskıdan silemiyoruz'

Ankara’da meslek lisesi müdürü A.T. de şöyle konuştu:

"MEB, mesleki eğitimde öğrenci sayısını artırmak için okullara baskı yapıyor. 2 ayda iş bulamayan öğrencinin kaydını silip, açık liseye göndermemiz gerekiyor. Ama mesleki eğitimde öğrenci sayısı düşmesin diye baskıdan silemiyoruz. ‘İş garanti’ denildiği için gelip kayıt yaptıranları kayıttan sonra bir daha görmedik. Okulumda, kaydı silinmesi gereken 30 öğrenci var. Bazı okullarda bu sayı 50’yi geçti. Sadece 3 öğrencili sınıflar da var. Kamu kaynakları israf ediliyor."

'Diploma alamayacaklar'

İstanbul’da meslek lisesi müdürü R.K.'yse “Yaş sınırı yok. Okulumda, 15 yaşında ve 45-50 yaşında saç sakal beyazlamış öğrenciler kayıtlı görünüyor. Haftada 1 gün gelmeleri gerekse de gelmiyorlar. Gelen de, okulu ciddiye almadığı için disiplini bozuyor. Ailesine ekonomik katkı için maaş nedeniyle kaydını MESEM’e alan çocuklar da var. Şimdi 2 ayda iş bulamadıkları için diploma alamayacakları gibi eski okulları yani örgün öğretime geri de dönemiyorlar" dedi.