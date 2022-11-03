MEB'in A101'le imzaladığı 'öğrenci protokolü'nde yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı ile market zinciri A101 arasında “Sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dâhil olması ile mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini yaşama geçirmek” amacıyla imzalanan protokol iptal edildi.

Söz konusu protokolde çocukların dört gün markette çalışması, okula ise yalnızca bir gün gitmesi öngörülüyordu.

'Daha büyük bir garabet var'

Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'a konuşan eğitim uzmanı Ali Taştan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir market zinciriyle böyle bir protokol yapmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Taştan, protokolün amacının A101’de çalışanları mesleki eğitim merkezlerine öğrenci olarak kaydetmek olduğunu belirterek imzalanan bu protokolle A101 personellerinin maaş yükünün devletin üzerine atıldığını söyledi:

“Kamuoyuna yansıdığından daha büyük bir garabet var aslında. A101 çalışanları mesleki eğitim merkezlerine kaydedilecek ve çırak kalfa olma durumlarına göre asgari ücretin belli oranında maaşları devlet tarafından ödenecek. Yani A101’de çalışan bir kişi asgari ücret alıyorsa bunun yüzde 20, 30 veya 50’si devlet tarafından ödenecek. Kalan kısmı da A101 tarafından ödenecek. A101 personelinin maaş yükünün bir kısmını devletin üzerine atılmış oluyor.”

'Türkiye genelinde 521 bin çocuk işçi var'

Türkiye genelinde 521 bin çocuk işçi olduğunu belirten Eğitim Uzmanı Ali Taştan, ortaokul ve lise çağındaki çocukların çoğunun çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi:

“Okuldan koparılan çocuklar çalışmak zorunda kalıyorlar. Çalışma hayatına girdiklerinde eğitim öğretim ortamından kopuyor. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler örgün eğitimden koparılıp yaygın eğitim kapsamına alıyor. Çocuklar okula gitmeden buralardan diploma alıyorlar. Çocukların okuldan bire bir ders alarak mezun olmaları engelleniyor. Sanayilerde, marketlerde çalıştırılan çocukların emekleri sömürülerek onlara diploma dayatılmış oluyor.”

'Çocuk işçiliği teşvik ediliyor'

Protokolün çocuk işçiliğini teşvik ettiğini belirten Taştan, protokolün diğer bir can alıcı noktasının ise A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezlerine kaydedilip onlara öğrenci statüsü verilmesi ve maaşlarının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi olduğunu ifade etti.

“Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri teşvik edip onlara yatırım yapması gerekirken A101’in maaş yükünü üzerine alıyor” diye konuşan Taştan, protokolün kamuoyuna yansıdığından çok daha ağır maddeler içerdiğini söyledi.