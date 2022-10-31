MEB'den ile A101'e 'çocuk işçi' desteği: 4 gün market 1 gün okul

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda stokçuluğu yapmakla suçladığı ve “üç harfliler” olarak tanımladığı A-101 zincir marketleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “öğrenci çalıştırma protokolü” imzalandı. Buna göre öğrenciler 4 gün markette, 1 gün okulda olacak. Protokol “ucuz çocuk işçiliği anlaşması olduğu” gerekçesiyle eleştirildi.

Cumhuriyet’teki habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 zincir marketleri arasında arasında 6 Ekim’de, “sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olması ile mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini yaşama geçirmek” amacıyla protokol imzalandı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, protokole “MEB’in görevi çocuklarımıza ‘İşçisin sen, işçi kal’ demek değil” tepkisini gösterdi. “Çocukların diplomasız kalmaması, bir yandan da meslek öğrenebilmesi” için kurulan MESEM’in, cumhurbaşkanının talimatıyla “amacından saptırıldığını” belirten Özbay, “öğrencilerin dört gün işyerlerine ucuz iş gücü olup sadece bir gün okula gittikleri sistemin çocuk işçiliğin yeni adı olduğunu” kaydetti.

'Öğrenciler sömürülecek'

“Protokoller, kamu kaynaklarının nasıl eğitimin sorunlarını çözmek yerine yandaş sermayeye peşkeş çekildiğini gösterir nitelikte” diyen Özbay, şunları kaydetti:

“İnsan emeğinden başka hiçbir şeyin ucuz olmadığı bu marketlerde okulda olması gereken öğrencilerin emeği satılacak. Zamanında eğitim hizmeti verilmediği için buralarda çalışmaya mahkûm edilmiş olan yetişkinlerin bir kısmı da MESEM’de gösterilecek ve asgari ücretin yarısı tutarında bir para bu çalışanlara MEB tarafından ödenerek zincir marketlerin maddi yükü kamu kaynaklarıyla azaltılmış olacak.”

Özbay, protokolün işleyişini şöyle anlattı:

“MESEM’e kayıtlı öğrenciler, okulda olmaları gereken gün ve saatlerde yandaş sermaye olarak bilinen bir market zincirine gidip çalışacak. MEB çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u, kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında ödeme yapacak. ‘Harca harca bitmez’ sloganlı bir market zincirinde çocukların yaşam sevincini harcayacaklar. Öğrenciler sömürülecek, bakanlık da buna başarı diyecek. Bu utanmazlığı kabul etmiyoruz. MEB’in görevi ülkenin geleceği olan öğrencilerimize çağdaş, bilimsel, laik ve kamusal bir eğitim sağlamak.”

