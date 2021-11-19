MEB'den tören ve etkinlik kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret edildi. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

MEB açıklamasında "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" denildi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden de konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.