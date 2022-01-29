MEB'den Nakşibendilere yakın vakıfla işbirliği: Okullarda yarışma yapacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Server Yaşam Vakfı ile işbirliği yaptı. MEB, “Ufka Yolculuk” isimli, “Sağlıklı Düşünmek” temalı bilgi yarışmasının vakıf tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlemesine onay verdi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre vakfın ilkokuldan liseye kadar, eğitimin hemen her kademesindeki öğrencilere yönelik düzenlenecek yarışmanın şartnamesinde, ilkokul kategorisi için “Elma Dersem Düşün”, ortaokul kategorisi için “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor”, lise ve yetişkin kategorileri için ise “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” adlı eserden yapılacağı açıklandı. Şartnamede organizasyonun Server Yaşam Vakfı tarafından yapılacağı, dereceye girecek olan öğrencilere bin ila 10 bin TL arasında ödül verileceği belirtildi.

Duyuru yapılması istendi

MEB, Türkiye’deki tüm okullara 21 Ocak 2021 tarihinde gönderdiği resmi yazıda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Düşünmek” konulu "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" düzenlendiğini duyurdu. Yazıda, çevrimiçi olarak düzenlenen söz konusu etkinliğin gönüllülük esasına göre ve ücretsiz yapılacağı bildirildi. Yazıda, düzenlenecek etkinlik ile ilgili okuldaki öğretmen ve öğrencilerine gerekli duyurunun yapılması istendi.

'İptal edilsin'

Eğitim Sen Gebze Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzunca bir süredir imzaladığı iş birlikleri ve protokollerle eğitim hizmetinin kimi tarikat ve cemaatlere devredildiğine tanıklık etmekteyiz. Aladağ yurt yangınında yaşamını yitirenlerden tutalım da en son üniversite öğrencisi Enes’in yaşadıkları, bizlere, kamusal bir hizmet olan eğitimin, tarikat ve cemaatlere devrinin ne tür sonuçlar üreteceğini gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı kimi zaman barınma hizmetlerinin, kimi zaman eğitim hizmetinin, kimi zaman da sözde yarışmalar aracılığıyla bu tarikat ve cemaatlerin eğitim alanına girmesine olanak sağladı ve sağlamaya devam ediyor” denildi.

"Söz konusu yarışmanın şartnamesinin kendisi aslında, ne ile karşı karşıya olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koymaktadır" denilen açıklamada, "MEB, yaptığı bu iş birlikleri ve protokoller ile hangi pedagojik sonuçları ve kamusal faydayı beklemektedir? Bu konuda nasıl bir denetleme yapılacaktır? MEB'in bugün yaptığı, kimi tarikat ve cemaatlere eğitim alanında yer açmak, bu tarikat ve cemaatlerin öğrencilerle bir araya gelmesini sağlamaktır. Bu durumun kabul edilebilir ve anlaşılabilir hiçbir yanı yoktur. Çağrımız, Server Vakfı ile yapılan protokolün iptali ve bu yarışmanın duyurusunun geri çekilmesidir" ifadesi kullanıldı.