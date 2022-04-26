MEB'den 'maske' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarından itibaren okul öncesinde, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz" dedi.

YÖK Başkanı'ndan maske mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.