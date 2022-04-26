Erdoğan: Maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu'nun son toplantısı sonrasında konuştu. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders sağlık alanında kendi kendimize yeterli olmamız gerektiğidir. İnşallah bu hedefe hızla ulaşacağız. Tabii tüm bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı ekibinin ve Bilim Kurulu'nun çabalarına bizzat şahit olduk.

Son iki yıldır mesaisinin neredeyse tamamını, hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran bilim insanlarına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız

Bilim Kurulu özel bir gereklilik olmadığı sürece artık toplanmayacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluğunu tümüyle kaldırma kararı aldık. Sadece toplu taşıma ve sağlık kurumlarında vakalar binin altına düşene kadar kullanım devam edecek."

Pandemi'nin tüm yasakları kalktı, biri hariç

Erdoğan pandemi sürecinde getirilen saat 00.00'dan sonra müzik yasağı uygulamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Pandemi sürecindeki tüm önlemler kaldırırken müzik yasağı uygulanmaya devam ediyor.