MEB ve patronun grev kırıcı hamlesi yargıdan döndü: İtalyan Lisesi’nde geçici öğretmen atamasına durdurma

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenlerin hakları için başlattığı grev devam ederken, sürece dair kritik bir yargı kararı açıklandı.

Okul yönetiminin grevdeki öğretmenlerin yerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aracılığıyla yeni öğretmenler görevlendirmesi üzerine açılan davada mahkeme, işverenin tutumunun hukuka aykırı olduğunu saptadı.

İstanbul İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, uyuşmazlığın işverenin grev kırıcı eylemleri üzerinde yoğunlaştığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda mahkeme, davalı işverenin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 68’inci maddesine aykırı hareket ederek grev kırıcı eylemlerde bulunduğuna hükmetti.

Geçici öğretmen atamasına yürütmeyi durdurma

Sürecin idari boyutunda da öğretmenlerin lehine karar çıktı. Tez-Koop-İş Sendikası’nın başvurusu üzerine konuyu inceleyen 4. İdare Mahkemesi, grevdeki öğretmenlerin yerine MEB tarafından yapılan geçici öğretmen atamalarının yürütmesini durdurdu. Bu karar, okul yönetiminin ve bakanlığın grev kırıcılığına yönelik müdahalesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ortaya koydu.

Grevdeki öğretmenler adına açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası, okul içindeki çalışma koşullarına dikkat çekti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, grevin temel nedenleri şu sözlerle ifade edildi:

Bu grevin temelinde; okul yönetiminin sendikalaşma karşıtı tutumu, Türk öğretmenlerin son üç yıldır hiçbir ücret zammı alamaması ve aynı çatı altında görev yaptıkları İtalyan meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışmalarına rağmen altı kat daha düşük ücret almaları yatıyor. Türk öğretmenler, maruz kaldıkları bu ayrımcılığı ve hak gaspını gidermek için demokratik haklarını kullanarak toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyor.

Anlaşılan metin imzalanmıyor

Sendika yetkilileri, lise yönetiminin 26 Mart tarihinde üzerinde uzlaşılan toplu iş sözleşmesi öncesi mutabakat metnini imzalamaktan kaçındığını vurguladı. Yönetimin uzlaşmaz tavrına Milli Eğitim Bakanlığı’nın da geçici atamalarla ortak olduğunu belirten sendika, yargı kararlarının bu hukuk dışı müdahaleyi teşhir ettiğini kaydetti.

Sürecin çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimine çağrıda bulunulan açıklamada, toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanması gerektiği şu ifadelerle dile getirildi: