MEB okula gidemeyen çocuk sayısını 282 bin olarak hesaplamış

TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; ilkokul, ortaokul ve lise çağında olmasına karşın okula gidemeyen çocuk sayısının 282 bin 811 olduğunu iddia etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Özer’in konuşmasına göre; ilkokul kademesinde okullaşma oranı yüzde 99,63 oranında hesaplanırken, ilkokul çağında olan kayıt dışı öğrencilerin sayısının 11 bin 654 olduğu öne sürüldü.

Özer, ortaokuldaki okullaşma oranın yüzde 95,06 olduğunu ifade ederken, ortaokul kademesindeki kayıt dışı kalan öğrencilerin toplam sayısının ise 30 bin 589 olduğunu söyledi.

Özer, okullaşma oranının yüzde 95,06 olduğunu belirttiği ortaöğretim kademesindeki toplam kayıt dışı öğrenci sayısının 240 bin 668 olduğunu söyledi. Özer'in açıklamasına göre; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki toplam kayıtdışı öğrenci sayısı 282 bin 811 'i ulaştı.