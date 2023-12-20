MEB bir dinci yapıyla daha protokol imzaladı

Tarikat ve cemaatlerle bakanlığın yaptığı protokolleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepkiler sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Cihannüma Derneği’yle “eğitimde işbirliği protokolü” imzaladığı öğrenildi.

Cumhuriyet’teki habere göre 21 Kasım’da Konya İl Müftülüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cihannüma Derneği İl Temsilciliği arasında “Değer Gören, Değer Veren; Tarihinden Geleceğini İnşa Eden Gençlik” konulu ‘eğitimde işbirliği protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında 13 Aralık’ta Rukiye Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Kudüs Bilinci” konulu panel düzenlendi.

Ayrıca Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Cihannüma Derneği’yle protokol imzaladığı öğrenildi. 11 Aralık’ta Adabilim Okulları’nda lise öğrencilerine “Ecdat Yadigarı Kudüs” konulu seminer verildi.

Bakan Tekin, TBMM’de yaptığı konuşmadaki, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” demişti.