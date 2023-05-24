MEB binasına Bakan Kurum'un pankartını astılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı" programına katılarak konuşma yaptı.

BirGün'de yer alan habere göre, seçim etkinliği için Ataşehir’e giden Bakan Kurum Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü binasına asılan pankartla karşılandı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, AKP iktidarında kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduklarını ve her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini iddia etti.