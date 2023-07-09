Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı.
Buna göre ilk ders zili, 11 Eylül Pazartesi günü çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu
MEB'in açıklamasına göre ilk ders zili, 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı.
Buna göre ilk ders zili, 11 Eylül Pazartesi günü çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.