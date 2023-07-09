MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu

MEB'in açıklamasına göre ilk ders zili, 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı.

Buna göre ilk ders zili, 11 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.