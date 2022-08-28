MEB: 198 yeni okul hizmete açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Eylül'de başlayacak olan 2022- 2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul ve 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının ardından başlatılan hazırlıkların devam ettiği aktarılarak “Yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 derslik, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak. Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okulun faaliyete geçeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak. Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında kullanıma 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak."