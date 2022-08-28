Dini ve mesleki eğitime altı ayda 23,6 milyar TL

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022 yılının ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB, 2022 yılının ilk yarısında 113 milyar 981 milyon 967 bin TL harcadı. Bakanlığın 113,9 milyar TL’lik harcamasının 80,7 milyar TL’sini personel giderleri oluşturdu. MEB’in toplam harcaması içinde personel giderlerinin oranı yüzde ise 71 oldu.

Dini ve mesleki eğitime 23 milyar 644 milyon TL

Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 23 milyar 644 milyon 941 bin TL harcama gerçekleştirildi. Din öğretimi okulları için harcanan para 8 milyar 554 milyon 852 TL, mesleki eğitim okulları için harcanan para ise 15 milyar 90 milyon 88 bin TL olarak kayıtlara geçti. Yalnızca dini ve mesleki eğitim yapan okullar için altı ayda harcanan paranın, MEB’in toplam harcamasının yüzde 20’sine denk gelmesi dikkati çekti.

Bir yılda yüzde 123 artış

Dini eğitim ve mesleki eğitim yapan okullar için Ocak-Haziran döneminde harcanan para, 2021 yılının aynı dönemine oranla da arttı. 2021 yılının ilk yarısında MEB’in kasasından din öğretimi okulları için 6,6 milyar TL, mesleki eğitim okulları için de 6,7 milyar TL para çıktı. Din öğretimi okulları için 2022 yılının ilk yarısında harcanan para 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 28, mesleki eğitim okulları için ise 2022 yılının ilk yarısında harcanan para 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 123 artış kaydetti.

İmam hatipler için 8,5 milyar TL, meslek liseleri için se 15 milyar TL harcayan MEB’in; fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için harcadığı para ise altı aylı mali rapora, 11 milyar 927 milyon 764 TL olarak yansıdı.