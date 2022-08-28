Milyonlarca liraya mâl oldu, yıllardır uçak inmedi: 'Serbest piyasa koşulları...'

Milyonlarca lira harcanarak yapılan Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) söz konusu üç havalimanının neden kullanılmadığı soruldu. CİMER’e iletilen “Balıkesir Merkez Havalimanı, Uşak ve Gökçeada Havalimanlarına neden tarifeli uçak seferi yapılmamaktadır?” sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

Yanıtta atıl kalan havalimanlarıyla ilgili tüm sorumluluğun havacılık şirketlerine ait olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hava taşıma işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olması nedeniyle uçuş sayısının artırılması, aktarmalı ya da aktarmasız uçuş ile seferin icra edilmesi gibi konular işletmelerin kendi uhdesindedir. Genel müdürlüğümüzce uçuş izin talepleri mevzuat kapsamında sadece değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır.”

Atıl durumdaki havalimanlarında onlarca personel görev yapmaya devam ederken, yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip kalmadığı havalimanlarının giderleri de devletin kasasından karşılanmaya devam ediliyor.

Yolcu garantisi verilen havalimanı için atıllaştırıldı

Uşak Havalimanı’nı 2020 yılında toplam 7 bin 500 kişi kullanırken, 2021 yılında ise sadece 52 yolcunun Uşak Havalimanı’nı kullandığı belirtildi. Bu yıl 83 personelin görev yaptığı, milyonlarca liralık araç ve gereçlerin bulunduğu havalimanı hiç kullanılmadı. Kamunun bütçesinden milyonlarca lira harcanan ve 1998 yılında açılışı yapılan Uşak Havalimanı’nın, yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı için atıllaştırıldığı belirtiliyor.

76 milyon TL harcandı, hiç uçak inmedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı adı altında bir havalimanı bulunmasına rağmen AKP, 2016’da yılında kente Balıkesir Merkez Havalimanı adı altında bir havalimanı daha yapma kararı aldı. 1 milyon yolcu sayısı hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı, 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlandı ve 2020 yılının şubat ayında açıldı. Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, havalimanına açıldığı günden bu yana hiç uçak inmedi. İki buçuk yıldır hiç tarifeli uçağın inmediği ve hiçbir yolcunun da uğramadığı havalimanında toplam 51 personel görev yapıyor.

Sadece üç ay kullanıldı

Yıllardır kullanılmayan bir başka havalimanı ise Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı. 38 personelin görev yaptığı Gökçeada Havalimanı’na da yıllardır hiç yolcu uğramadı ve hiç tarifeli uçak seferi de düzenlenmedi. Bu havalimanı da 15 Ağustos 2010 tarihinde bölge turizmini geliştirme amacıyla yenilenerek hizmete girdi. Havalimanı için toplam 88 milyon 120 bin TL harcandığını açıkladı. Ardından ilk tarifeli uçuş 12 Temmuz 2011’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirildi ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından haftada iki gün İstanbul’a tarifeli uçuşların yapılacağı duyuruldu. Ancak havalimanı sadece 3 ay kullanıldı ve Yıldırım’ın açıkladığı tarifeli uçuşlar sadece 3 ay yapıldı ve bir daha havalimanına hiç tarifeli uçak seferi düzenlenmedi.