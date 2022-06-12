McDonald's'ın Rusya'daki ismi değişti, yeni şubeler açıldı

ABD'li fast food şirketi McDonald's Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Mart ayında yüzlerce şubesini kapatmıştı. McDonald's Mayıs ayı içerisinde isim haklarını ve işletmelerini Aleksander Govor'a sattı. Yapılan açıklamada isim değişikliğine gidileceği belirtildi.

RIA Novosti'nin haberine göre, McDonald's Rusya'da bugün farklı bir isimle ilk şubelerini açtı. Restoranların ismi Rusya'da "Vkusno i Tochka" (Lezzetli ve işte bu kadar) olarak değiştirildi. Yeni şirket yaptığı açıklamada, bugün 15 farklı şubenin açılışının yapıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre, bu hafta içerisinde 50 farklı şube daha açılacak, Haziran ayı sonuna kadarsa yaklaşık 200 şubenin açılması bekleniyor.

McDonald's'ın Rusya'daki halefi Vkusno i Tochka'nın sahibi Aleksander Govor bugün yaptığı açıklamada, McDonald's ülkeden çekilmeden önce 850 şubenin olduğu, yeni markayla bin şubeye ulaşacaklarını söyledi.