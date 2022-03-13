Mazlum Kobani, Suriye hükümetiyle diyalog şartlarını açıkladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, Suriye hükümetiyle diyaloga girilebilmesi için Suriye’nin öncelikle özerk yönetimi ve SDG'yi tanıması gerektiğini öne sürdü.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, Kobani, Suriye hükümetiyle aralarında çok sayıda görüşme gerçekleştiğini, Rojava Özerk Yönetimi’nin Suriye yönetimi ile her zaman diyalog kurmaya çalıştığını ancak Suriye hükümetinin diyaloğa hazır olmadığını ifade etti.

Kobani ayrıca Şam'ın Suriye’deki değişimi görmediğini, mevcut durumu kabullenmediğini ve savaşın başladığı 2011 öncesine dönmek istediğini dile getirdi.

Kobani, diyalog başlatmak için Suriye hükümetinin Özerk Yönetimi anayasal olarak tanıması ve SDG'nin özel konumunu dikkate alması gerektiğini söyledi.