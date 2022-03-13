IKYB'ye bağlı Erbil'deki ABD'nin konsolosluk binasını hedef alan füzeli saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi.
Bir ABD Savunma yetkilisi AP'ye yaptığı açıklamada füzelerin İran'dan fırlatıldığını öne sürdü.
Haber Merkezi
Erbil'deki saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama: Füzeler İran'dan atıldı
ABD Erbil'deki konsolosluk binasına atılan füzelerin İran'dan geldiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
IKYB'ye bağlı Erbil'deki ABD'nin konsolosluk binasını hedef alan füzeli saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi.
Bir ABD Savunma yetkilisi AP'ye yaptığı açıklamada füzelerin İran'dan fırlatıldığını öne sürdü.