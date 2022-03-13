ABD'nin Erbil Konsolosluğu'na çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’e çok sayıda füze atıldı.
Saldırıda ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'nun hedef alındığı belirtiliyor.
Saldırı sonrası Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Erbil'deki Salahaddin'de bulunan ABD konsolosluğu ve Kurdistan 24 TV kanalı yakınlarına roketler düştü. Patlama sonucunda Kurdistan 24 TV kanalının binasında maddi hasar meydana geldi" bilgisini verdi.
IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.
Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi.
Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.
ABD'nin Erbil Konsolosluğu'na çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendihttps://t.co/jTtHH1L2AI pic.twitter.com/yvmvZRUdN8— soL Haber (@solhaberportali) March 13, 2022