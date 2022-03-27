Mayın tartışması sürüyor: NATO gemilerine kapı açar mı?

Ukrayna kıyılarından 19 Mart’ta kopan mayınlar yedi günde İstanbul’a ulaşırken, mayınların Boğaz kıyılarına nasıl ulaştığı konusu tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gürdeniz, "Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde kat edebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması imkânsız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Gürdeniz, “Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle boğazda konuşlanabilir” dedi.

Uzmanlar, Boğaz’da tespit edilen mayınların Ukrayna’dan bu kadar kısa sürede gelemeyeceğini söyledi. Bu gelişmenin Türkiye’nin de Rusya’nın da, Ukrayna’nın da işine gelmeyeceğini belirten uzmanlar, Boğazın mayın tehdidi nedeniyle kapanması durumunda, günde üç milyon varil petrol taşıyan Rus tankerlerinin geçemeyeceğini ve NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun İstanbul Boğazı’nda bulunmasına uygun zemin oluşabileceğine dikkat çekti.

‘Ulaşması imkansız, durum iyi araştırılmalı...’

Eski Mayın Filosu Komutanı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İstanbul’a ulaşan mayınlarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Gürdeniz, “Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde kat edebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması imkansız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı.” dedi.

Mayının Ukrayna’dan gelmesi durumunda Ukrayna’nın savaş suçu işleyen ülke durumuna düşeceğini belirten Gürdeniz, “Mayın tehlikesi nedeniyle boğazların kapanması, günde üç milyon varil Rus petrollerini taşıyan tankerlerin ticaretini engelleyecek. Dolaylı Rus ambargosu olacak. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle Boğaz’da konuşlanabilecek. Ancak Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. Maddesini yürürlüğe koyduğundan hiçbir savaş gemisinin Boğaz’dan geçmesine izin vermeyecektir, vermemelidir. Türk-Rus ilişkilerini de hedef alma potansiyeli olan bu sorunu Türkiye kendi çözmeli” dedi.

Mayınlar taşındı mı?

Boynuzlu tip olarak adlandırılan mayınla ilgili Emekli SAS Binbaşı Ömer Koçelli ise “Boynuzun baskıyla iç kısımdaki cam tüpü kırarak pimini aktifleştiren Rus mayını olduğu görülen mayının bir haftada Boğaz’a ulaşması neredeyse imkansız. Deniz mayınına benzemiyor. Kazara sürüklenen mayın olduğunu düşünmüyorum. Bu modelin bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması için bir araçla taşınıp bırakılması lazım. Böyle bir hamle Rusya’nın asla isteyeceği bir şey değil. Türkiye ve Ukrayna’nın da işine gelecek bir gelişme değil. Bu işin içinde başka bir iş var gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.