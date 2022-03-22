Mayın sorusuna Erdoğan'dan 'tedbir alıyoruz' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

2017 yılında gerilen ilişkilerin ardından yapılan görüşmenin ana gündemini Rusya-Ukrayna savaşı oluşturdu.

Cumhurbaşkanı basın toplantısında mayın konusunun doğru olduğunu açıkladı.

Odessa Körfezi'nden sürüklenen mayınlarının Türk karasularını tehdit ettiği iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak birinci derecede Savunma Bakanlığı'nın her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı sürüklenen mayınlarlar ilgili soruya "Savunma Bakanlığı tedbir alıyor" sözleriyle yanıt verdi.