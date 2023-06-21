Matrix'in yaratıcısı Wachowski: Sendikalı kardeşlerimi desteklemek için grevdeyim

ABD’de Chicago’da Amerika Yazarlar Birliği’nin (WGA) grevine katılan yazar ve yönetmen Lilly Wachowski daha iyi bir gelecek, daha yüksek ücretler için grevde yer aldığını ifade ederek, sektördeki durum ile dünyadaki servet akışı arasında büyük bağlantı olduğunu, zenginlerin giderek zenginleştiğini, yoksulların giderek yoksullaştığını, bu yüzden oligarklara karşı koyulması gerektiğini belirtti.

Kardeşi Lana (Larry) Wachowski ile imza attıkları The Matrix serisiyle tanınan Lilly Wachowski, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'ne (Party for Liberation and Socialism - PSL) verdiği demeçte şunları söyledi:

“Benim adım Lilly Wachowski. Yazar ve yönetmenim. Sendikalı kardeşlerimi desteklemek için grevdeyim. Daha yüksek ücretler, daha iyi bir gelecek için buradayım. Ayrıca bunun, daha büyük bir sorunun parçası olduğunu düşündüğüm için geldim. Burada yaşananlar ile dünyada yaşananlar arasında, servet akışı açısından bir bağlantı var. Zenginler giderek daha da zenginleşiyor ve yoksullar giderek daha da yoksullaşıyor. Orta sınıf giderek daralıyor. Ve daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda insan sınırlarda yaşıyor. Eğer bu oligarklara karşı koymaya başlarsak, sadece bu sektörde değil, tüm sektörlerde yeni bir düzene başlayabiliriz.”