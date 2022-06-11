Matematik öğretmenine çiğköfte, İngilizce öğretmenine döner hazırlatıyorlar

Antalya Elmalı’da bulunan imam hatip ortaokulunda okul müdürü öğretmenlere bilet satışı, döner hazırlama gibi angarya görevler yükledi. 9 Haziran günü gönderilen yazıda Yuva İmam Hatip Ortaokulu ve Yuva Ortaokulu öğretmenlerinin 15 Haziran günü yapılacak okul gecesi ve mezuniyet töreninde 657 Sayılı Kanun’a aykırı olan işler yapması istendi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, yapılan görevlendirmelerde müdür ve müdür yardımcısının olmaması ise dikkat çekti. Gönderilen yazıya göre öğretmenlere verilen görevler şöyle:

•Sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Mert Uyaroğlu: Oturma düzeni ve öğrenci takibi

•Din kültürü öğretmeni Onur Uğur: Oturma düzeni ve öğrenci takibi

•Matematik öğretmeni Ömür Güvercin: Çiğ köfte yapımı ve satışı

•İngilizce öğretmeni Yılmaz Kanat: Döner ve köfte hazırlama

•Fen ve teknoloji öğretmeni Hümeyra Ceylan Soylu: Döner ve köfte hazırlama

•Sosyal bilgiler öğretmeni Havva Aynur Demirelli: Karşılama komitesi ve yazmanlık

•Matematik öğretmeni Ahmet Temuçin: Bilet satışı

•Matematik öğretmeni Mustafa Söylemez: Dondurma satışı

•İngilizce öğretmeni Gülay Kahraman: Çerez ve mısır satışı

•Din kültürü öğretmeni Simanur Çelik: Çerez ve mısır satışı

•Müzik öğretmeni Özge Ceren Coşdu: Müzik dinletisi

•Veysel Gep: Döner ve köfte hazırlama

•Türkçe öğretmeni Tuğba Çarlık: Sunucu

•Türkçe öğretmeni Halil Eravcı: Tatlı satışı

Okul idaresi yaptığı açıklamada öğretmene verilen bu angarya işleri şöyle savundu: “Yılsonu etkinliği yapacağız öğrencilerimize. Öğretmen arkadaşlarımızla kendi aramızda görev bölüşümü yaptık. Olay bundan ibaret.”

Antalya Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Söylemez bu görevlendirmelere ilişkin BirGün’e şunları söyledi:

“Eğitim emekçileri okullarda birçok angarya görevle karşı karşıya kalıyor. Bu görevlendirmelerden birisi de Elmalı’da yaşanıyor. Öğretmenlere resmi yazı ile görevleri dağıtılmış. Eğitim öğretim dışında her türlü görev var burada. Bakanlığın öğretmenlere bakışı yerellerde bu şekilde karşılık buluyor. Okullara yeterli ödenek verilmediği için okullar böyle yollara başvuruyor. Öğretmene reva görülen bu. Öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasının en net örneklerinden birisidir. Bu tutumu şiddetle reddediyoruz.”