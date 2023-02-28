Mata Otomotiv'de 1200 işçi hakları için üretimi durdurdu: 'İşçiler açken, patronlara huzur yok'

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, ek zam ve iş güvenliği talepleriyle üretimi durdurdu.

Pazartesi günü her vardiyada bir saatlik iş bırakma ile başlayan eylemler, işverenin olumsuz tavrı üzerine büyüdü. Fabrikadan ayrılmayan bin 200 işçinin bekleyişi direnişe dönüştü.

Tesla, Maserati, Porche, Aston Martin, Jaguar gibi üst segment otomotiv üreten markalara el işçiliğine dayanan parçalar imal eden şirkette, çalışan sayısının 4 yılda 3'e katlanmasına rağmen ücretlerin asgari ücret seviyesinde kalmasına itiraz eden işçiler, talepleri karşılanana kadar işbaşı yapmayacaklarını bildirdi.

Fabrikaya güvenlik ordusu yerleştirildi

Sayısı 40'a yaklaşan ek güvenlik görevlisi fabrikanın avlusuna getirildi. Sendikanın şube yöneticilerini alana sokmamak için çabalayan güvenliklerin sayısı bugün 100’e kadar çıktı. Fabrika avlusuna giriş-çıkışlar yasaklandı, ısıtıcılar söndürüldü, elektrik kesildi.

Karanlıkta bırakılan direnişi bırakmadı: 'İşçiler açken, patronlara huzur yok'

İşverenin, işçilerin eylemine tehdit ve şantaj içerikli mesajlarla karşılık verdiğini aktaran Birleşik Metal-İş İstanbul 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Can Emrah Ülgü, üretimin durduğu 24 saatte yaşananları soL'a anlattı:

"Her vardiyada 1 saatlik iş bırakmayla başladık. İşveren sürekli olumsuzluk yarattı, sendika genel merkezine işçileri işten çıkarmakla, haklarında tutanak tutmakla tehdit eden ve şantaj içeren mesajlar gönderdi. Bunun üzerine iş bırakma eylemimiz süresiz hale dönüştü. Üç vardiyadaki tüm işçilerin yüzde 99’u katılım sağladı. Üretim son buldu. Bugün itibariyle yurtdışına gönderilmesi gereken 6 konteynerden oluşan malzeme, sevkiyat bölümünde kimsenin olmaması sebebiyle fabrikadan çıkarılamadı. İşveren hala ilgili bölümlerde çalışanları arayarak sevkiyatın tamamlanması için işçilerden destek istiyor. Ancak işçiler verilen sözlerin tutulmaması, ek zam talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle üretimden gelen güçlerini kullanmaya devam edeceklerini, sorunları çözülmeden herhangi bir üretim faaliyetine girmeyeceklerini işveren tarafına belirtiyorlar. Birçok fabrikada elde ettiğimiz yüzde 25’lik ek zam talebimiz karşılamadan, yönetimin sözlü ve psikolojik tacize varan iş yaptırma tarzı değişmeden süresiz iş bırakma eylemimiz devam edecek."

'Ek zam talebi haklı ve meşru'

Ek zam talebinin “haksız” olduğunu savunan işveren, zammın resmi enflasyon oranı üstünde yapıldığını belirtiyor. Yedi ay önce uygulanan son zamdan bu yana net ücretin, asgari ücret seviyesine geldiğini kaydeden Ülgü ise ek zam talebinin "haklı" olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Bir yanılgı var. Resmi enflasyon gerçek enflasyonu yansıtmadığı için yedi ay önce imzaladığımız sözleşmenin geçerliliği kalmadı. İşçinin elindeki ücreti ve kazanımları hızla eridi. Ek zam talebimiz haklı ve meşru.”

Fazla mesai, eksik ekipman, mobbing...

İşçilerin bir talebi de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için verilen sözlerin tutulması. Zımpara ve karbon tozuna maruz kalan işçiler maske, ekipman ve duş alanı istiyor. İşyerinde uygulanan mobbing ve fazla mesai dayatmasının iş güvenliğini aksatacak boyutlara ulaştığını belirten Ülgü, işçilere yönelik baskıları şu sözlerle anlattı:

"Alanında uzman kaynakçı arkadaşlarımız 'yoğun sezon' dediğimiz yaz aylarında kendi alanında çalıştırılırken, iş yoğunluğunun düştüğü kış aylarında kağıt üstünde eğitimler verilerek farklı bölümlerde çalıştırılmaya zorlanıyor. Bu durumun sonunda iş kazası riski artıyor. Ayrıca yoğun bir fazla mesai baskısı var. Haftada 6 gün çalışılan bir fabrika, işçilerin dinlenebilmek için bir günü var. Bu bir günde bile 'fazla mesai yazdım, geliyorsun' diyerek çalışmaları dayatılıyor."

İşçiler talepleri karşılanana kadar üretime geçmemekte kararlı

Metal işçilerinin yakından tanıdığı patron

Mata Otomotiv'in üç ortağından biri olan Ahu Büyükkuşoğlu Serter, sendikalı olmak isteyen işçilerin işten atıldığı Farplas Otomotiv'in de yönetim kurulu başkanı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında üretimi durduran Farplas işçisine polis işyerinde müdahale etmiş, 200 işçi darp edilerek gözaltına alınmıştı.