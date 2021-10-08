Maske takmadıkları için öğrencilerin kafalarına vurduğu iddia edilen öğretmenle ilgili suç duyurusu

Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. Sınıf öğrencisi E.Ö. (10), ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı A.K. ile birlikte oyun oynadı. İddiaya göre bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kötü muameleye maruz kaldılar.

DHA'da yer alan habere göre öğrenciler durumu ailelerine aktarınca E.Ö.’nün ailesi, darp raporu alarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. E.Ö.’nün babası U.Ö. durumu şöyle anlattı:

"Kızlar bu vurulma durumunu öğretmenlerine anlatıyor. Bize ilettiler daha sonra. Okul müdürüne gittik, kendisi yoktu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm kişiyle kamera kayıtlarına baktık beraber. Bana gösterdikleri açıda tam olarak görünmese de kafalarına sert şekilde vurulduğu belli oluyor. İkisi de kafalarını tutarak sınıfa doğru gidiyorlar. Yanımızdaki kişi o öğretmeni aradı ve söylediği ise 'Tuvaletin olduğu noktada maske takmadıkları için kafalarına tıkladığı' şeklinde oldu. Bu durumu kabul etmediğimizi ve sert şekilde kafalarına vurduğunu öğrendiğimiz için çocukların beyanı bu şekildeydi. Gidip darp raporu aldık, 155 polis merkezini arayıp şikayetçi olduk. Aynı zamanda, Valilik, CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ve darp raporunu sunduk. Bu öğretmenin çocukta geleceği açısından hayatında zarar ve iz bırakacak bir anı oluşturduğundan benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz" dedi.