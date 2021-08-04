‘Maske tak’ diyen sağlık çalışanlarına 'Rambo bıçaklı' saldırı

Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanları, "maske takın" uyarısında bulundukları kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Genel Sağlık-İş konuya ilişkin açıklama yaptı.

Adana’nın Çukurova İlçesi 100. Yıl 2 No’lu ASM’ye pansuman için gelen iki kişinin ASM girişinde maske takmaları için ikaz edildiği belirtilen açıklamada “her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz” diyerek ASM çalışanlarına küfürler savurmuş o an orada misafir olan bir doktoru darp etmişlerdir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanları, "maske takın" uyarısında bulundukları kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. “Rambo bıçağı” diye adlandırılan kesici delici alet ile sağlık kurumlarına girilebilmesi, ASM’lerdeki güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık çalışanları ölümle burun buruna çalışırken, siyasi iktidar ise şiddet olaylarına seyirci kalmaktadır.

Adana’nın Çukurova İlçesi 100. Yıl 2 No’lu ASM’ye pansuman için gelen iki kişi ASM girişinde maske takmaları için ikaz edilmiştir. Şahıslar, maske takmayacaklarını söyleyerek “her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz” diyerek ASM çalışanlarına küfürler savurmuş o an orada misafir olan bir doktoru darp etmişlerdir.

Şahıslar, dışardan 2 arkadaşlarını da çağırarak 4 kişi olmuşlar ve saldırıya geçmişlerdir. Saldırganlardan biri 40-45 cm büyüklüğünde “rambo bıçağı” diye adlandırılan kesici delici alet çıkararak sağlık çalışanlarına saldırmıştır. Çevredeki esnafın ve hastaların müdahalesi ile saldırganlar araba ile kaçarak ASM’den ayrılmışlardır. Konu hakkında beyaz kod verilmiştir.

Saldırganlar polis tarafından yakalanarak 100. Yıl Polis Karakoluna getirilmişlerdir. Sendikamız Genel Sekreteri Derya Uğur ve Genel Sağlık-İş Adana Şube Mali Sekreteri Musa Uğur şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında yer alarak desteklerini ifade etmişlerdir.

ASM’lerde can güvenliği bulunmamaktadır

Sağlık çalışanlarının maske uyarısı yaptığı için bıçaklı saldırıya uğraması sözün bittiği yerdir. “Rambo bıçağı” diye adlandırılan kesici delici alet ile sağlık kuruluşuna girilebilmesi, ASM’lerdeki güvenlik sorunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sağlık çalışanlarına güvenli çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olan siyasi iktidar, etkin hukuksal düzenlemeleri acilen hayata geçirmelidir.

Siyasi iktidar, halkın sağlığı için görevli sağlık çalışanlarını korumak zorundadır. Sağlıkta şiddet ülkemiz ve insanımız adına utanç vericidir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için bir an önce her türlü güvenlik tedbirleri alınmalı, Sendikamızın hazırladığı etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarmalıdır. Sağlık çalışanlarının korku değil, onur duyarak yaşayacağı çalışma koşulları derhal sağlamalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve seyirci kalanları lanetliyor, siyasi iktidarı bir kez daha göreve çağırıyoruz.

Genel Sağlık-İş adli sürecin yakından takipçisi olacaktır.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Zekiye Bacaksız