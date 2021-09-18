'Maske cezası' mesajına dikkat

'Maske cezası' mesajıyla yapılan yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı.

CNN TÜRK'ten Dilay Dilaver'ın haberine göre, gelen mesajda, "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL Maske cezası uygulanmıştır" deniliyor ve detaylı bilgi için telefon sahibi mesajın devamındaki linke yönlendiriliyor.

Haberde olaya ilişkin "İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi, ikincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor. Bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek" denilirken, bu tip mesajların açılmaması ve ilgili linklere tıklanmaması gerektiği belirtiliyor.