Daha önce İYİP kanadınca gündemde tutulan İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık tartışmalarının “Ahlatlıbel’deki yemekle kapandığını” öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iktidar kanadı, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Masanın Kılıçdaroğlu dışında artık ikinci bir aday çıkarma şansı yok. Eğer masanın bileşenleri, özellikle de Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkarsa, o masa dağılır. Akşener farklı bir yol izler mi? Akşener’in 6’lı masa içindeki bugüne kadar süren tutumuna bakılırsa evet, izleyebilir. Hatta iki belediye başkanının adaylık yolunu Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde kapattığı için masaya başka bir aday da önerebilir. CHP buna itiraz ederse Akşener ikinci bir aday çıkarmak da isteyebilir.”