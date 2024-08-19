MASAK'ın son raporu davanın seyrini değiştirdi: Dilan Polat tahliye edildi

Hızla elde ettikleri zenginlikleri ve lüks hayat tarzlarıyla şüphe çeken Polat çifti 10 ay önce tutuklanmıştı.

"Kara para aklamak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla eşi Engin’le birlikte tutuklanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme kararına itiraz edilmezse Dilan Polat tutuksuz, diğer sanıklar ise tutuklu yargılanacak.

Bahis paralarını nasıl akladıkları anlatılmıştı

Savcılık hazırladığı iddianamede, Polat çiftinin akrabalarıyla kağıt üstünde kurdukları şirketler arasında hayali ticaret yaptığını ve sahte olduğu düşünülen mal alımları düzenlendiğini tespit etti. Şirketlerin sahte fatura tutarının 600 milyon lirayı aştığı belirlendi.

Paranın kaynağı liderliğini Derkan Başer’in yaptığı yasadışı bahis organizasyonuydu. Bunu perdelemek için güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edildi, ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı.

Yasadışı yollardan edinilen paralar "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandı. Tüm bu sürecin başındaki isimse Engin Polat'tı.

Son MASAK raporu 'yeterli delil yok' dedi

Savcılığın tüm bu tespitleri konuya ilişkin MASAK'ın hazırladığı iki rapora dayanıyordu. Ancak hazırlanan üçüncü MASAK raporunda bunları yıkacak tespitlere yer verildi. Polat çiftinin kozmetik ürünü satışlarının gerçek, söz konusu olanın da suç örgütü değil aile şirketi olduğu söylendi.

Son rapora göre kara para aklama işlemi olduğuna dair yeterli delil yoktu. Ayrıca Dilan Polat'ın şirketlerde ortaklık dışında bir yetkisi olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu kaydedildi.

Savcı bu raporda Dilan Polat’a suç isnat edilmemesini, Adli Tıp’tan gelen yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması yönündeki görüşü, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu birlikte değerlendirip tahliye olması yönünde görüş bildirdi.

Dilan Polat, Mayıs ayında cezaevinde "Neden tahliye kararı verilmiyor" diyerek sinir krizi geçirmiş ve kendine zarar vermişti.

Mahkeme delillerin toplanmış olduğu ve cezaevinde geçirdiği süreye bakarak Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Polat, işlemlerin ardından cezaevinden tahliye edildi.

Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Dilan Polat, tutuksuz yargılanacak.

Dilan ve Engin Polat çiftinin birlikte yargılanacağı ana dava 4 Eylül'de görülmeye başlanacak.

Tahliye kararının bu davaya 16 gün kala gelmesi de dikkat çekti.