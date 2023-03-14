Marx 140 yıl önce bugün hayata veda etti: 'Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, yapıtı da!'

"Marx, her şeyden önce bir devrimciydi. Kapitalist toplum ile onun yaratmış bulunduğu devlet kurumlarının yıkılmasına şu ya da bu biçimde katkıda bulunmak, kendi öz durumunun ve gereksinmelerinin bilincini, kendi kurtuluş koşullarının bilincini kendisine ilk onun vermiş bulunduğu modern proletaryanın kurtuluşuna yardımda bulunmak, onun gerçek yönelimi işte buydu. Savaşım onun en sevdiği alandı. Ender görülür bir tutku, bir direngenlik ve bir başarı ile savaştı o."

Marx'ın yoldaşı, mücadele arkadaşı Engels, yoldaşının ardından bunları söylüyordu.

Evet, Marx her şeyden önce devrimciydi...

İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesine en büyük katkıyı yoldaşı Engels'le birlikte yaptı.

Tüm dünyada yoksullar ne zaman ayağa kalksa onun adı bayraklarda yazılı ilk isim olmaya, mücadelesi ve mirası yol göstermeye devam ediyor.

Yine Engels'in dediği gibi, "Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, yapıtı da!"

Anısına ve mücadelesine saygıyla...

TKP: Marx'ın anlattığı bizim hikayemiz, anlamakla yetinmeyip değiştireceğiz

Türkiye Komünist Partisi, Marx'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "İşçi sınıfı için yazan, onun safında mücadele eden büyük devrimci Karl Marx 140 yıl önce bugün yaşama gözlerini yumdu. Anlattığı tüm emekçilerin, bizim hikayemizdi. Bu hikayeyi anlamakla yetinmeyip değiştireceğiz. Marx ise hep yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.