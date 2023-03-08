Martı uygulamasına mahkemeden erişim engeli

İstanbul Taksiciler Odası'nın, araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada mahkemede tedbiren erişim engeli kararı verdi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya karşı İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi.
Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi. Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.