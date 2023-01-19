Martı CEO'sundan Kadıköy Belediyesi'ne tepki: O kilitlerin tanesi 600 lira

İstanbul Kadıköy'de dün başlayan düzenlemede, kaldırımları işgal eden scooter'ları toplanmaya başlandı.
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, kaldırımlara bırakılan scooter'ları kaldıran Kadıköy Belediyesi'ne "Kilitleri keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. Onların tanesi 600 TL" diyerek tepki gösterdi.
Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın "Her gün onlarca şikayet geliyor çağrı merkezimize. Sokakta olduğumuz yüze yüze, Cimer’e ve benzeri vatandaşın bize ulaşabildiği her kanaldan her gün onlarca şikayet alıyoruz” dediği konuşmayı paylaşarak, scooter isteyenlerin şikayet edenlerden daha fazla olduğunu savundu.
Öktem, "referandum yapılsa" Kadıköy'de sooter isteyenlerin çoğunlukta çıkacağını öne sürerek, "Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz" dedi.
Öktem, paylaşımında, şöyle sitem etti:
- Sayın Odabaşı, her gün onlarca şikayet gelse alabileceğiniz maksimum şikayet 99x365gün = 36.135 olur. Oysa son 12 ayda sadece Martı'ya “Kadıköy’de daha fazla scooter istiyoruz” diyen Kadıköylü sayısı 101.874. Bahsettiğiniz Paris referandumu Kadıköy'de yapılsa sonuç ortada.
- 101.874 vatandaşın "Kadıköy'de daha fazla scooter istiyorum" dediği GPS koordinat dağılımını aşağıdaki haritadan, Kadıköy’e ait tüm scooter kullanım verilerine ise http://bit.ly/UlusalMobilite adresinden ulaşabilirsiniz.
- Görüntülerde mavi ve kırmızı Martıların kilitlerini keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. O kilitlerin tanesi 600 TL. Ziyan olan milli servetimiz, yazık keşke iş buraya gelmese.
- Belediyenizden 12 farklı tarihte “park yasak harita alanı” talep etmişiz. Bize bugüne kadar ulaşan herhangi bir harita olmadığı gibi, son günlerde gelen hiçbir resmi yazı da yok maalesef.
- Eğer harita gönderildi ve biz gözden kaçırdıysak lütfen bu tweetin altına koyun, 20 dakika içerisinde gereğini yapalım. 1,5 metreden dar kaldırımların olduğu yerlerin haritasını gönderirseniz hemen kapatalım. Sorun kökünden teknoloji ile çözülsün.
- Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühendislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim.
- Kadıköy ilçesi, kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında dünyada birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmekte. Biz bununla gurur duyuyoruz.
- Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz. Örneğin elektrikli arabalarımızı Kadıköy'de pilot kullanıma açabiliriz. Biz, Kadıköy için daima hizmete hazırız.