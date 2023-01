Martı CEO'sundan Kadıköy Belediyesi'ne tepki: O kilitlerin tanesi 600 lira

İstanbul Kadıköy'de dün başlayan düzenlemede, kaldırımları işgal eden scooter'ları toplanmaya başlandı.

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, kaldırımlara bırakılan scooter'ları kaldıran Kadıköy Belediyesi'ne "Kilitleri keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. Onların tanesi 600 TL" diyerek tepki gösterdi.

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın "Her gün onlarca şikayet geliyor çağrı merkezimize. Sokakta olduğumuz yüze yüze, Cimer’e ve benzeri vatandaşın bize ulaşabildiği her kanaldan her gün onlarca şikayet alıyoruz” dediği konuşmayı paylaşarak, scooter isteyenlerin şikayet edenlerden daha fazla olduğunu savundu.

Öktem, "referandum yapılsa" Kadıköy'de sooter isteyenlerin çoğunlukta çıkacağını öne sürerek, "Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz" dedi.

Öktem, paylaşımında, şöyle sitem etti: