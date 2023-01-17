Kadıköy’de scooterler toplanmaya başlandı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın “Bizim derdimiz Kadıköy'deki, kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse hepsini toplayacağız" açıklamasının ardından kaldırımdaki scooter araçlar toplanmaya başladı.

Odabaşı, yayaların haklarını korumak istediklerini belirterek, “Bizim sorunumuz, Kadıköy'deki kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse, hepsini toplayacağız. Bizim bu elektrikli scooterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde. Ayrıca çok basit bir yazılımla engelleyebilmeleri mümkünken engellememelerine isyan ediyoruz. Tekrar söylüyorum, bunu yazılımdan yazılıma koyacaktır. Bu ürünlerin park edilmesi noktalarını belirleyebilirler. 5 ay önce de ihtarname gönderdik. Telefonla veyahut da ulaşılabildiğimiz kanallardan ulaştık ve -sayıları azaltın- dedik. Bize diyorlar ki -Kadıköy'de 250 tane aracımız var, bu kadar- diyorlar. Biz onların söylediğinin doğru olup olmadığını sahada gözlemlerimizle mümkün olmadığını görüyoruz” diye ifade edilmişti.