Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mart 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.



