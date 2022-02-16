Konut fiyatları bir yılda yüzde 59,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 oranında artarak 247,2 değerini aldı.

Konut fiyatlarındaki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oldu. Merkez Bankası, konut fiyatlarındaki artışın reel olarak yüzde 17,9 olduğunu belirtti.

En çok artış İstanbul'da

Konut fiyat endekslerindeki gelişmeler illere göre değerlendirildiğinde, İstanbul'da Aralık ayındaki konut fiyatı artışı bir önceki aya göre yüzde 9,3 oldu. Bu değişim Ankara'da yüzde 8,0, İzmir'de ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir’de ise 58,3 oranlarında arttı. (ANKA)