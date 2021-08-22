Marsilya'nın 14. bölgesinde Cumartesi günü gece yarısı saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldü.
Şehrin 4. bölgesinde da bir adam kaçırıldıktan sonra vurularak öldürüldü.
Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Marsilya'da silahlı saldırıda 3 kişi öldürüldü
Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.
Dış Haberler
Marsilya'nın 14. bölgesinde Cumartesi günü gece yarısı saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldü.
Şehrin 4. bölgesinde da bir adam kaçırıldıktan sonra vurularak öldürüldü.
Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.