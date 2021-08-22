Marsilya'da silahlı saldırıda 3 kişi öldürüldü

Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.

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Marsilya'nın 14. bölgesinde Cumartesi günü gece yarısı saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldü.

Şehrin 4. bölgesinde da bir adam kaçırıldıktan sonra vurularak öldürüldü.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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