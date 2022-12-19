Marmaris'teki yunus parkında beşinci yunus ölümü

Marmaris Onmega Dolphin Park adlı yunus gösteri merkezinde bir yunusun daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Tesisin, yasak olmasına rağmen ölen yunusların yerine yenilerini getirmek amacıyla izinlerin çıkarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüştüğü açıklandı.

19 Aralık'ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Onmega Dolphin Park adlı yunus gösteri merkezinde "Jonas" adlı bir yunusun daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bu ölümün, birkaç yıllık süre zarfında tesiste gerçekleşen beşinci yunus ölümü vakası olduğu, kalan iki yunusun ise Antalya’daki bir gösteri merkezine transfer edildiği aktarıldı.

Yasal yollara başvurulacak

Yunuslara Özgürlük Platformu’nun (YÖP) sosyal medya hesaplarından paylaştığı ölüm haberinde, hem tesise hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile birlikte yeniden yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

Platform aynı zamanda işletmede ölen diğer yunuslar için yaptıkları suç duyurusundaki delilleri, fotoğraf ve video olarak paylaşacaklarını duyurdu.

Platform açıklamasında tesisin “Ukrayna’daki yunusları kurtarma maskesi altında ölen yunusların yerine yenilerini getirmek için” mevcut yasayı ve yasağı delmeye çalıştığı da belirtildi.

"Ukrayna’dan ithal edilmeye çalışılan yunusların, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yer alan yunus rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek doğaya yeniden dönebileceği, adapte olamayacak durumda olanların ise ömürlerini ticari olmayan bu tesislerde tamamlayabileceği" ifade edildi.

Yeni yunus getirmek yasak

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2021’de yapılan son değişiklikler, Türkiye’deki mevcut 9 yunus parkının hayvan sömürüsünü ve ticaretini 10 yıl daha sürdürmesine izin verdi. Ancak yasaya, mevcut tesislerin “herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama, artırma, şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz” maddesi eklendi.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuatı uygulamakla yükümlü olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu maddeye rağmen Marmaris Dolphin Park ve Dolphinland yunus parkı sahipleriyle görüşmesi tepkilere neden oldu.

Ölümlere ve ihlallere rağmen tesis kapatılmıyor

2020’nin Temmuz ayında Marmaris Belediyesi, ruhsatla ilgili bir sorun sebebiyle yunus parkının satış ofisine ve gösteri merkezine kilit vurmuş, tesisi mühürlemişti. Ancak tesis daha sonra bilinmeyen bir nedenle tekrar açılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda bölgede faaliyet gösteren Mahakder ve Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyeleri, iki kez ilçede “yunuslara özgürlük” eylemi yapmış, tesisin kapatılması için Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu’nun desteğiyle Marmarislilerden imza toplamıştı.

Marmaris Çevrecileri Derneği de, yunus parkı çevresindeki deniz kirliliğini kayda almış ve deniz içinde hapsedilen yunusların gösteri ve terapiye zorlandığı tesisin kapatılması için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurmuştu.

Ağustos 2022’de Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi, tesisteki yunus ölümlerine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda ve Tarım Orman Bakanlığı Marmaris İlçe Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmuş ancak defalarca talep edilmesine ve hukuksuzluklara rağmen tesisin kapatılmadığını, hayvanların koruma altına alınmadığını açıklamıştı.