Marmaris'teki yangının ceset yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi: 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangının kontrol altına alındığı duyurulmuştu.

Yangına müdahale sürürken, yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulunmuştu.

DHA'da yer alan habere göre, yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak "kasten orman yakma" ve "kasten adam öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada 2 savcı görevlendirdi.

Yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. M.A.'nın "hırsızlık", "kasten yaralama", "cinsel istismar" ve "tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.