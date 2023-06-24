Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü orman yangınının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenmişti.

DHA'nın haberine göre, Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan M.A.'nın 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'cinsel istismar' ve 'tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları inceleniyor.