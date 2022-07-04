Marmaris'te 'köpek balığı' sanılıp paspasla kovalanan balıkla ilgili açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına giren balık, köpek balığı zannedildi.

ABC'nin özel haberine göre paylaşılan görüntülerde balığın denizde yüzenler tarafından paspasla kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Marmaris Belediyesi de bir açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı.