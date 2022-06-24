Marmaris'te alevler Erdoğan'ın Yazlık Sarayı'na yaklaştı, helikopter ve uçaklar oraya yönlendirildi

Marmaris'te üç gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Alevler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Okluk bölgesinde bulunan yazlık sarayına bir kilometre kadar yaklaştı. Yangın rüzgârın etkisi ile Erdoğan’ın sarayına doğru ilerleyince helikopter ve uçaklar o bölgeye yöneldi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Geçen sene gece görüşlü helikopterler kullanıldı. İlla Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede kardeşim bu gece görüşlü helikopterler demesi mi gerekiyordu? Daha önce yaptıkları açıklamada çok sayıda helikopter, uçak temin ettiklerini, envanterlerine eklediklerini, içlerinden birinin gece görüşlü yangın söndürme olduğunu söylemişlerdi. Ama yok gelmedi, neden? 2 Temmuz’da başlayacakmış. Uçak-helikopter gelsin söndürmeye başlasın diyebilirlerdi demediler çünkü beceriksizler. Şimdi bu kadar uçak helikopter yoktu. Yangın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okluk’taki yazlık sarayına bir kilometre yaklaşınca uçak helikopter geldi. İlla yangının, Erdoğan’nın yazlık sarayına mı yaklaşması gerekiyor? Yani Cumhurbaşkanı değerli de ormanlar değerli değil mi?” diye konuştu.