Marmarisliler Sinpaş'ı protesto etti: Milli Park’ı sana yedirmeyeceğiz

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük'te mahkeme kararına rağmen inşaatı sürdüren Sinpaş bugün düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Talana karşı bir araya gelen yurttaşların şantiye alanının bulunduğu Milli Park'a girişine polis engel olan polis "güvenlik tehdidi oluşturuyorsunuz" dedi.

Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi’nin bugün organize ettiği “Sinpaş ile ilgili gerçekler ve yalanlar ” konulu basın açıklaması Marmaris 19 Mayıs Meydanı’nda; TKP Muğla İl Örgütü'nün de aralarında bulunduğu çeşitli siyasi partilerin il ve ilçe örgütleri, MUÇEP, çevre örgütleri ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

Basın açıklamasını yapan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin özetle şunları söyledi:

'Milli park alanını işgale ve talana devam ediyor'

"Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi olarak bir yılı aşkın bir süredir Sinpaş’a karşı Marmaris’in doğası ve Marmarislinin ortak çıkarı için bir çevre mücadelesi veriyoruz.. Açmış olduğumuz ÇED davasını kazandık. Ruhsat davalarının da aynı şekilde lehimize sonuçlanacağını bekliyoruz.

Yangın, inşaat yasağı dinlemeyen aynı zamanda alanda dinamit kullanan, kıyılarımızı dolduran ve yol yapan, ağaçlarımızı kesip milli parkımızı talan ederek yol açan ve tüm bu kanunlara aykırı tutumları bilirkişi raporları ve mahkeme kararı ile ispatlanan Sinpaş’a kimse dur diyemiyor. Mahkeme kararı sonrası çalışmaya devam eden ve bunu çektiğimiz videolarla ispatladığımız Sinpaş, Aşıklar tepesinden kendi parseline kadar olan milli park alanını hem işgal ediyor hem de talan etmeye devam ediyor. İşin tehlikeli ve tuhaf olanı ise, Anayasamızın 23. maddesi kapsamında Marmarislinin seyahat özgürlüğünü engelleyen ve TCK’nın 262. maddesi kapsamında kendini polis, orman görevlisi, jandarma gibi kamu görevlisi yerine koyma suçu işleyen işgalci Sinpaş’ın yerine biz davacıların ve çevrecilerin “güvenlik tehlikesi oluşturuyorsunuz” denilerek milli park alanına sokulmamasıdır.

Hepimizin ortak değeri olan ormanın, denizin, kıyıların yok edilmesine ve milli parkın halkın kullanımına kapatılmasına turizm diye ses çıkartmayacak mıyız? İnşaat bölgesinde kadastral yol yok, kanalizasyon, su ve elektrik altyapısı yok. Yarımadada birçok yerleşim yerinde hâlâ kanalizasyon altyapısı yokken 10-15 bin hemşerimize bu imkânı sağlayamazken, Marmaris’in topladığı vergileri bir GYO’ nun projesi için mi harcayacağız?

'Belediyeye düşen ruhsatları iptal edip mühürlemektir'

Mücadelemizin bir yönü Sinpaş ise bir yönü de belediyedir. Marmaris Belediyesinin son ruhsat yenilemesi ile, 2018 yılında 550 odalı otel ve 46.000 metrekare olan projeyi 'tadilat' ruhsatı ile 1 otel 550 mesken ve 120.000 metrekareye dönüştürmek imar yasasına uygun mu? Peşine 16 yeni ruhsat daha vererek 220.000 metrekareye çıkartmak hukuka uygun mu? İmar uygulaması görmeyerek gerçek parsele dönüşmemiş bu alanda böyle bir ruhsatlandırma yapmak yasal mı mahkemeler kararını verecek ve hep birlikte göreceğiz. İnşallah biz yanılıyoruzdur da ÇED müracaatı öncesinde ÇED’e dahi girmeyen 3.ve 4. etaplar da dâhil olmak üzere 56 ruhsat veren belediyenin kusuru sadece halkı bilgilendirmemek ve halkın fikirlerini, eleştiri ve taleplerini dinlememek olur.

Mahkeme ÇED kararını iptal etmiş. Artık belediyeye düşen görev ruhsatları iptal etmek ve inşaatı yasal prosedürüne uygun halde mühürlemek. Ancak, Marmaris Belediyesi yetkilileri ruhsatları hâlâ iptal etmedikleri gibi mahkemenin iptal kararının sonucunu boşa çıkartacak şekilde Danıştay hükümlerine aykırı olarak 16 ruhsat verdiği yeri usulüne aykırı biçimde tek mühür ile mühürledi.

'Sembol olacak bir doğa anıtına dönüştüreceğiz'

Davaları kazandığımız zaman burası kamulaştırılıp yıkılarak halkına sırtını dönüp onu yok sayan seçilmiş ve atanmışlara, toplumsal çıkar yerine kişisel çıkarını gözetenlere, çevreyi sadece para olarak görüp talan etmeye çalışanlara ve onların destekçilerine çevre duyarlılığının bir ispatı ve sembolü olacak şekilde bir doğa anıtına ve halkın kullanımına uygun bir parka çevrilmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm bu söylediklerimizin ışığında halkımızı hem milli parklarına hem çevreye hem de hukuka sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Alanda TKP Muğla İl Örgütü “Yağmaya Talana Dur De” pankartını açtı. “Dinamitçi Sinpaş Marmaris’i Terket!", “Milli Park’ı vermeyeceğiz!” “Yalancı Sinpaş Milli Park’ı sana yedirmeyeceğiz” sloganları atıldı.

Nöbet tehditlere rağmen sürüyor

Basın açıklamasından sonra topluluk hep birlikte araçlarla şantiyenin bulunduğu Milli Park alanına gidip TOMA’lar ve çevik kuvvet ekiplerinin barikatını aşarak şantiye alanına ulaştı.

Bir süre burada da slogan atan topluluk daha sonra dağıldı. TKP ilçe örgütünün de içinde bulunduğu ekolojik çevre komitesi nöbet ekibi Çevik Kuvvet’in “sizi koruyamayız” tehdidine rağmen nöbeti şantiye önünde sürdürmeye devam ediyor.