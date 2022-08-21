Marmaris Kızılbük'te dinamit patlatan Sinpaş'a 54 bin TL para cezası

Sinpaş GYO tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Milli Park alanında bulunan Kızılbük Koyu’nda gerçekleştirilen inşaat faaliyetine yönelik "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edilmiş ve proje, Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenerek inşaat faaliyeti durdurulmuştu.

Projenin mühürlenerek inşaat faaliyetinin durdurulmasına karşın inşaat faaliyetlerine devam eden Sinpaş GYO'ya, alanda dinamit patlattığı gerekçesiyle 54 bin 783 TL, denize hafriyat döktüğü için ise 131 bin 516 TL idari para cezası kesildi.

Konuya dair kendisine verilen soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"21.01.2022 tarihinde yerinde yapılan denetimde; proje inşaat alanında patlayıcı madde (Anfo) kullanıldığı tespit edilmiş, 08.07.2021 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararına konu nihai proje tanıtım dosyasında 'proje kapsamında patlayıcı madde kullanılmayacağına' dair taahhüdün bulunması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 54.783 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca; 23/05/2022 tarihinde yerinde yapılan denetimde; ‘yapılan kazı çalışmaları neticesinde çıkan malzemelerin bir kısmının denize akmış olduğu’ hususu tespit edilmiş olup; söz konusu firma hakkında 131.516,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

ÇED gerekli değildir kararı ilan edilmesi müteakip söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için 2021/1000 esas numarası ile Muğla 3. İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme süreci devam etmekte olup, mahkeme sonucunda çıkacak karara istinaden gerekli iş ve işlemler yapılacaktır."