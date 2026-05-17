Marmaris Milili Parkı'nda deniz tabanına Sinpaş müdahalesi: 'Yargının yavaşlığı şirket için fiili icazete dönüştü'

Marmaris Milli Parkı sınırları içinde yer alan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi, yasal boşluklar ve idari boş vermişlik gölgesinde sahada fiili bir oldubittiye dönüştürdü.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi’nde devam eden projenin sadece kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini de tasfife ettiği ortaya çıktı.

Kent Politikaları Derneği tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında iş makineleriyle deniz tabanına müdahale edildiği duyuruldu.

'Yargının yavaşlığı şirket için fiili bir icazete dönüştü'

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Mayıs tarihinde projenin sadece kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini de nasıl tasfiye ettiğini belgeleyen görüntülerin ulaştığı belirtilerek, "görüntülere göre iş makinelerinin doğrudan deniz tabanına müdahale ettiği" bildirildi. Derneğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sinpaş, reklam filmlerinde kamusal bir müşterek olan kıyıyı 'kişiye özel' vaadiyle pazarlarken, sahada bu vaadin yasa dışı altyapısını kurmaktadır. Üstelik daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgedeki resmi inşaat yasağına rağmen, fütursuzca çalışabilme cesaretini göstermektedir.

Bu projenin durdurulması için yıllardır yürütülen çok yönlü hukuk mücadelesi, bürokratik bir zaman aşımına uğratılmak istenmektedir. İdari ve adli makamlara klasörlerce bilimsel rapor, somut belge ve şikayet sunmamıza rağmen, ruhsat iptal davası halen Danıştay aşamasında bekletilmektedir. Yargı mekanizmasının bu yavaşlığı, sahada geri dönülmez hasarlar bırakan şirket için fiili bir icazete dönüşmüştür. Hukuk kuralların labirentinde ağır adımlarla ilerlerken, doğa ve kent hukuku feda edilmektedir.

'Tahribat artık sadece Kızılkum mevkisiyle sınırlı değil'

İnşaat faaliyetlerinin yarattığı tahribat artık sadece Kızılkum mevkisiyle sınırlı değildir. Turizm sezonunun henüz başında olmamıza rağmen, Marmaris’in ekonomik ve turistik kalbi olan İçmeler Koyu, deniz içindeki kepçe çalışmaları ve kıyıya dökülen beton sızıntıları nedeniyle şimdiden ağır bir kirlilik pençesindedir. Bölge esnafı ve halkından yükselen yoğun şikayetler, ekolojik krizin doğrudan bir ekonomik krize evrildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, ilgili belediyenin herhangi bir kanalizasyon hizmeti vermediği bu devasa tesisin, atık sularını ve kanalizasyonunu nereye boşalttığının şeffaf bir şekilde belgelenmesi ve denetlenmesi de doğrudan idari makamların sorumluluğundadır. Halk sağlığını ve deniz ekosistemini hiçe sayan bu altyapı belirsizliği, kentin üzerinde büyük bir tehdit olarak durmaktadır.

Muğla Valiliği’ne ve Turizm Bakanlığı’na açıkça soruyoruz: Bu kentin esnafının, halkının ekmek parası olan yerel turizmi, tek bir şirketin kâr hırsı uğruna gözden mi çıkardınız? Dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri, bir şantiyenin çamuruna ve altyapı belirsizliğine buladığınız bu kirli sularda mı ağırlayacaksınız?"