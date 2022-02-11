Marmaris Kadın Dayanışma Komitesi kuruldu

Ülkenin birçok yerinde kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri Muğla Marmaris’te de yola çıktı.

Marmarisli kadınlar ev işçiliğinin sorunlarından toplumsal hayattaki rollerine kadar çok sayıda başlıkta sorunları değerlendirdi. Buluşmada hayat pahalılığı ve eşitsiz yaşam koşulları karşısında kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunlarla nasıl mücadele edileceği de değerlendirildi.

Dayanışmayı büyüteceklerini belirteren Kadın Dayanışma Komitesi üyeleri, tüm Marmarisli kadınları bu mücadelenin ve dayanışmanın bir parçası olmaya çağırıyor.