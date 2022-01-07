Denizli Kadın Dayanışma Komitesi Kuruldu

Denizli Kadın Dayanışma Komitesi (KDK), yaptığı açıklamayla kuruluşunu ilan etti.

Aydınlık ve eşit bir dünyanın kadınlarla geleceğini ifade eden ve Denizli’de kadınların karşı karşıya bırakıldığı sorunları birlikte aşmak ve dayanışmak için bir araya gelen emekçi kadınlar, her türden eşitsizliğe itiraz eden kadınları bir araya getirmek için mücadele edeceğini açıkladı.

Emekçi kadınlar, Denizli’deki sorunlara birlikte çözüm aramak, sıkıntıları birlikte aşmak ve dayanışmak için Kadın Dayanışma Komitelerinde birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Denizli Kadın Dayanışma Komitesi’nin kuruluş açıklaması şu şekilde:

Her türden baskı ve eşitsizliklerin kaynağı sömürü düzenine boyun eğmeyeceklerini, eşit haklar ve özgür bir dünya için mücadelede ön saflarda yer alacaklarını her deneyimde yeniden ve yeniden gösteren komünist kadınlar, Kadın Dayanışma Komitesi kurmaya devam ediyorlar.

Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi yerelden dayanışmak, yan yana gelmek, yalnız yürümemek için Denizli Kadın Dayanışma Komitesi yola çıkıyor.

Bizler, eşitsizlik üzerine kurulmuş ve her türden eşitsizliği büyüterek hayatlarımızı çalan kapitalizmi defetmeden kadınlar için kalıcı bir eşit yurttaşlığın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz.

Hayatı dinsel referanslarla düzenlemeye çalışanlara karşı laikliği savunuyoruz. Laikliğin olmadığı bir ülkede kadın haklarından söz edilemeyeceğini biliyoruz. Öte yandan özellikle kadın emeğinin değersizleştirildiğini, kadını köle konumuna sadece erkeklerin değil kapitalist düzenin getirdiğini de biliyoruz.

Denizli’de karşı karşıya bırakıldığımız bütün sorunlara birlikte çözüm aramak, sıkıntılarımızı birlikte aşmak ve dayanışmak için Kadın Dayanışma Komitelerinde birlikte konuşmaya, birlikte tartışmaya, birlikte mücadele etmeye çağrıda bulunuyoruz.

Emeğimizi sömürenlere karşı tek ses olup iş yerlerindeki hak gasplarının üzerine birlikte gitmek için bir araya geliyoruz. Kreş hakkımıza, aşı hakkımıza, doğum ve süt izinlerimize, ücretsiz eğitim ve sağlık, en önemlisi bunları elde etmek için gereken örgütlenme hakkımıza sahip çıkmak sorumluluğumuz olacak ve peşine düşeceğiz.

İş yerlerinde, okulda, üniversitede, sokakta, evde yani hayatın her alanında gericiliğin yarattığı baskılara hep beraber göğüs gereceğiz. Taciz, istismar ve şiddete karşı kol kola gireceğiz.

Dünyanın bu gidişinden, bu iflah olmaz bozuk düzenden kadınların ne denli olumsuz etkilendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gidişe bir itirazı olan, “Böyle gelmiş ama böyle gitmez” diyen kadınlar Kadın Dayanışma Komiteleri’nde yan yana gelecek.

Bugün sayısı yetmişi aşan Kadın Dayanışma Komiteleri kentlerde, mahallelerde, iş yerlerinde ve üniversitelerde kurduğu dayanışma ağlarıyla düzenin yalnızlaştırdığı ve bir kenara sıkıştırdığı kadınları yan yana getiriyor.

Bu yan yana geliş bugün insanlık için oldukça elzem olan dayanışmayı büyüttüğü gibi kadının kurtuluşu yolunda verdiğimiz mücadeleyi de güçlendirecek.

Son olarak şunu biliyoruz ki aydınlık ve eşit bir dünya kadınlarla gelecek.